ميليشيا "قسد" تختطف السوريين وتصادر ممتلكاتهم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقيام عناصر مسلحة من ميليشيات "قسد" بحملة من الخطف الممنهج في صفوف السوريين بعدة مناطق بشمال شرق سوريا في كل من القامشلي والمالكية (ديريك) والدرباسية وأبو رأسين (زركان) وتل تمر.

وأشار المرصد إلى أن الميليشيات المسلحة، خطفت حتى هذه اللحظة 14 سوريا في القامشلي والمالكية، بجانب مصادرة ممتلكاتهم من سيارات ومنازل وذهب.

وفي سياق آخر، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن قوات الجيش السوري قصفت صباح اليوم الثلاثاء، عدة مواقع بمناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي للقضاء على العناصر الإرهابية المتواجدة في تلك المناطق.

وأشار المرصد السوري إلى أن قوات الجيش السوري تستهدف منذ منتصف ليل الأمس بالقذائف والرشاشات الثقيلة أماكن في العنكاوي والعمقية وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي إطار سلاح الطيران ذكر المرصد أن طائرات استطلاع في أجواء منطقة خفض التصعيد واصلت تحليقها بحثا عن العناصر الإرهابية.

ويشار إلى أن الفصائل استهدفت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام في معسكر جورين بريف حماة الشمالي الغربي، وقرية معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

كما نفذت القوات السورية قصفًا مدفعيًا على مواقع الفصائل في قرية البارة ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري.