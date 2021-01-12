مافي تأليف.. تسريب صوتي لعون يحسم فيه مصير حكومة الحريري

بثت إحدي المحطات التليفزيونية اللبنانية تصريحا منسوبا للرئيس اللبناني ميشيل عون يتحدث فيه عن نصير حكومة سعد الحريري وذلك خلال تصوير لقاء بين رئيس الجمهورية ميشل عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وأكد الرئيس اللبناني في تصريحه المثير للجدل انه لن يكون هناك تشكيل لحكومة الحريري حيث قال "ما في تأليف" وذاك في معرض رده علي سؤال ل "دياب" بشأن وضع تأليف الحكومة بحسب صحيفة المناطق السعودية .

وواصل ميشيل عون تصريحه المثير للجدل مهاجما سعد الحريري حيث أضاف "يقول عطاني ورقة .. بيكذّب" في إشارة منه إلى سعد الحريري.

وأضاف عون قائلا : عِمل تصاريح كاذبة، ليك قديش غاب؛ ليك حظهن اللبنانيين، هلأ راح ع تركيا.. ما بعرف شو بيأثر.

وبعد مرور نحو 4 أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس، لا يزال زعماء الأحزاب الرئيسية غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة.

وكان سعد الحريري، الذي كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر، وقد قدم في وقت سابق للرئيس عون، تشكيلا وزاريا، حيث اتفقا الاثنين على محاولة معالجة الفروقات بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة فيما بعد.

يأتي هذا فيما يعاني لبنان من أزمة مالية خانقة، بلغت ذروتها العام الماضي، بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة، حيث تهاوت قيمة العملة بنحو 80 بالمئة مما أدى إلى فقد المدخرين لأموالهم وزيادة معدلات الفقر.