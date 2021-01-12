جدارة.. التقديم على وظائف النيابة العامة 1442 – جدارة تسجيل الدخول

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محمد سياف - ابو ظبي - جدارة، أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف إدارية للجنسين رجال ونساء بعدد 671 وظيفة في مختلف التخصصات، موحة أن التقديم على هذه الوظائف يكون عبر نظام جدارة للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلن عنها

وأشارت النيابة العامة في إعلانها عن توفر 539 وظيفة للرجال و132 وظيفة للنساء موزعة على جميع مناطق المملكة، أما بالنسبة للمؤهلات المطلوبة للتقديم على وظائف النيابة العامة فهي كما يلي :

وظائف النيابة العامة للرجال

1- باحث اجتماعي.

2- باحث إحصاء.

3- باحث تطوير إداري.

4- باحث توظيف.

5- باحث شئون موظفين.

6- مراقب أمن وسلامة.

7- فني دعم.

8- كاتب سجل.

9- كاتب ضبط.

10- محاسب.

11- مدقق حسابات.

12- مدقق رواتب.

13- مدقق مشتريات.

14- مدقق مناقصات.

15- مهندس مدني.

16- مهندس معماري.

17- فني دعم.

18- محلل نظم.

19- مطور برامج.

20- مهندس كهربائي مساعد.

21- مهندس معماري مساعد.

22- أمين مستودع.

23- باحث اجتماعي مساعد.

24- باحث إحصاء.

25- باحث تطوير إداري مساعد.

26- باحث مخزون مساعد.

27- مأمور صرف.

28- مأمور علاقات عامة.

29- مأمور وثائق ومحفوظات.

30- مترجم لغة أردو.

31- مترجم لغة هندية.

32- محاسب مساعد.

33- مدقق حسابات مساعد.

34- مدقق رواتب.

35- مدقق شئون الموظفين.

36- مراقب مخزون.

37- مساعد إداري.

38- فني تبريد وتكييف.

39- مأمور اتصالات.

40- فني دعم مساعد.

41- مأمور صرف.

42- فني صيانة آلات.

43- مأمور اتصالات.

44- مأمور صرف.

45- مأمور عهدة.

46- مراقب أمن وسلامة.

47- مصور فوتوغرافي.

وظائف النيابة العامة للنساء

1- باحث اجتماعي.

2- مدقق شؤون موظفين.

3- فني دعم.

4- مطور برامج.

5- باحث إحصاء مساعد.

6- باحث تطوير إداري مساعد.

7- باحث توظيف مساعد.

8- باحث شئون موظفين مساعد.

9- كاتب ضبط.

10- محاسب مساعد.

11- مدقق حسابات مساعد.

12- مدقق رواتب.

13- مدقق شئون الموظفين.

14- مدقق مشتريات.

15- مدقق مناقصات.

16- مفتشة نساء.

17- كاتب سجل.

ويتم التقديم على وظائف النيابة العامة للجنسين من خلال نظام جدارة للتوظيف على هذا الرابط من جدارة تسجيل الدخول.