موعد صرف العلاوة السنوية 1442 للمعلمين وطريقة الاستعلام عنها

موعد صرف العلاوة السنوية 1442 للمعلمين والمعلمات من الأمور التي تهم كافة الموظفين العاملين بوزارة التربية والتعليم في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر المعلمين وبلهفة شديدة صرف العلاوة السنوية للعام 1442 هجريًا، وسوف يتم صرف العلاوة السنوية لجميع المستحقين في كل الإدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية حيث يتم صرف العلاوة على حسب سلم الرواتب، حيث يتم منح المعلم الدرجة التالية للدرجة الحالية التي يعمل بها ويتم ذلك الإجراء مع بداية كل سنة مالية، وتخضع تلك العلاوة السنوية إلى وزارة الخدمة المدنية حيث يتم منحها لجميع الموظفين والعاملين بالمنظومة التعليمية بشكل سنوي حيث يتم صرف المال تقديرًا للمجهودات التي قام بها الموظف تجاه وظيفته طوال العام ويتم تنظيم العلاوة خلال وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية.

موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين

سوف يتم صرف العلاوة للوظائف التعليمية حسب سلم الرواتب الجديد حيث يتم منح المعلم أو الموظف الدرجة التالية للدرجة التي يشتغل بها في ذات المرتبة، وبعد أن قامت وزارة الخدمة المدنية بعدد من التعديلات في موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين سوف يتم صرفها مع الراتب الخاص بشهر يناير الحالي وسوف يتم صرف الراتب 27/1/2021 القادم، حيث إنها سوف تقوم بإضافة العلاوة السنوية إلى الراتب الخاص بالموظف.

طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بطرح عدد كبير من الخدمات الإلكترونية الممتازة التي من خلالها يتم معرفة المعلم لموعد صرف العلاوة وقيمتها والاستعلام عنها بكل سهولة ويسر ومن أجل الاستعلام عن العلاوة ومن تلك الأنظمة التي طرحتها حكومة المملكة للمعلمين نظام فارس الخدمة الذاتية حيث يخدم المعلمين والمعلمات ويقدم لهم الكثير من الخدمات الإلكترونية ومن أجل الاستعلام عن العلاوة نتبع الآتي: