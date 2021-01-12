تبذل الإدارة العامة للمرور السعودي، جهدا كبيرا في سبيل العمل على توضيح كافة النقاط التي تعتبر ضرورية للمواطنين من مالكي ومستخدمي المركبات في داخل الآراضي السعودية، وذلك بهدف أن يكون كلا من المواطن والمقيم على دراية كافية بجميع القوانين التي تساعده على الالتزام التام بها، وعدم الوقوع تحت طائلة المخالفات والعقوبات الخاصة بها، وذلك عبرالحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي على موقع التغريدات ” تويتر”، و الذي قام بالكشف مؤخرا عن شروط نقل لوحة مركبة إلى مركبة أخرى والإجراءات في حال تم سرقة لوحة المركبة أو فقدها، وما هي شروط إسقاط السيارة القديمة من السجلات وغيرها من الأمور الهامة و كان آخرها هو الخطوات التي يلزم أن يقوم بها مالك المركبة في حالة كانت لوحة المركبة غير واضحة.

ما هي الإجراءات اللازمة لتغيير لوحة المركبة الغير واضحة؟ المرور يجيب

وقد أوضح الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي على موقع التغريدات ” تويتر ” ، بأن هناك ثلاثة إجراءات يجب على مالك المركبة القيام بها، من أجل تغيير لوحة المركبة غير الواضحة،حتى تتم العملية بالكامل ، والذي جاء تعقيبا على سؤال أحد متابعي الحساب حول هذا الشأن ، مشيرا إلى أن لوحة إحدى المركبات التابعة له غير واضحة و يريد أن يجد حلا لها .

وقد أجاب الحساب الرسمي لإدارة المرور ، بأن الإجراءات اللازمة لتغيير لوحة المركبة الغير واضحة ، كالتالي :

سداد مالك المركبة لجميع الرسوم المطلوبة .

يقوم مالك المركبة بمراجعة قسم المرور التابع له .

التقدم الى المرور بطلب تغيير لوحة المركبة الغير واضحة .

احضار ملف الأوراق اللازمة

احضار اللوحات القديمة لاستبدالها

يجدر الإشارة إلى أن هناك عقوبة في حال القيام بقيادة مركبة بها لوحات غير واضحة ، و هي عبارة عن غرانبة مالية تتراوح فيما بين 1000 الى 2000 ريال سعودي .

ما هي عقوبة طمس لوحة المركبة ؟

من ناحية أخرى فقد وجهت الإدارة العامة للمرور السعودي، تحذيرا إلى مالكي المركبات بعدم تعمد العبث بلوحة المركبة سواء بطمس اللوحة أو القيام بتغيير معالمها أو القيام بنزعها و تعمد سير المركبة بدون لوحة ، مؤكدة على أن جميع ما سبق يعتبر مخالفة من الدرجة الأولى، ويتم توقيع الغرامة على الشخص مرتكب الواقعة.

ما هي عقوبة تركيب عاكس للوحة المركبة ؟

وقد علق الحساب الرسمي على سؤال أحد المواطنين حول عقوبة تركيب عاكس للوحة المركبة، وهي حجز المركبة إلى أن يتم إزالة المخالفة ، مشيرا إلى أن جميع مخالفات المرور تكون عقوبتها غراة تتراوح قيمتها فيما بين 3 آلاف ريال سعودي – 6 آلاف ريال سعودي

ما هي عقوبة استخدام لوحات غير عائدة الى المركبة ؟

أما في حالة استخدام لوحات غير عائدة الى المركبة، فقد أوضحت الإدارة العامة للمرور بأنها مخالفة تكون عقوبتها غرامة مالية تتراوح فيما بين 5000 الى 10000 ريال سعودي.