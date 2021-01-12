تقديم وظائف النيابة العامة 1442 رابط جدارة الوظائف الإدارية للرجال والنساء

تقديم وظائف النيابة العامة 1442 لكل من الرجال والنساء يتم بناء على دعوة النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية للخريجين الحاصلين على درجات علمية للتقديم لشغل عدده (671) وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين بداية من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة، وخصصت للتقديم رابط جدارة للتوظيف 1442 بوزارة الموارد البشرية، ونقدم لكم في موقع ثقفني بيان تفاصيل دخول جدارة الإدارية 1442 ومواعيد التسجيل ورابط التسجيل الإلكتروني.

تقديم وظائف النيابة العامة 1442

يتم التسجيل الإلكتروني للوظائف عبر رابط جدارة الوظائف الإدارية لعدد (671) وظيفة للرجال والنساء راغبي العمل على الوظائف الإدارية 1442 بجميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، ووفق الإعلان فإن العدد مقسم كالتالي:

وظائف الرجال: (539) وظيفة

وظائف النساء: (132) وظيفة

رابط جدارة الوظائف الإدارية 1442

يتم التقديم من الدخول على منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة، وزارة الموارد البشرية، حيث جدارة للتوظيف مخصصة للوظائف التي تعلن عنها الجهات الحكومية، وتتطلب تسجيل البيانات، وإنشاء حساب بالموقع، مع ضرورة التسجيل الصحيح للبيانات، ففي حالة وضع بيانات غير صحيحة يلغى طلب التقديم، والتقديم من خلال أيقونة الإعلانات الوظيفية.

يتم الدخول على منظومة التوظيف جدارة من الرابط السابق

ثم إنشاء حساب بالموقع من رابط تسجيل جديد

وكتابة رقم الهوية والجنس

ثم الانتقال إلى صفحة المتقدم وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة

ثم تسجيل الدخول على العضوية

يليها الدخول على الإعلانات الوظيفية

اختيار العلان المتاح المراد التقديم عليه

تظهر بيانات السيرة الذاتية، يتم إضافة البيانات المطلوبة

ثم الموافقة والتعهد اسفل الصفحة

والضغط على زر حفظ لاستكمال التقديم على الوظيفة

خطوات التسجيل جدارة الوظائف الإدارية 1442المسميات الوظيفية وظائف النيابة العامة 1442 للرجال

راغبي تقديم النيابة العامة 1442 من الرجال، إليكم بيان للمسميات الوظيفية المتاحة عبر رابط جدارة الوظائف الإدارية 1442 الحالية:

المسميات الوظيفية لوظائف النساء

كما نقدم لكم وظائف جدارة الإدارية للنساء 1442 بالنيابة العامة:

وكافة التفاصيل وشروط التقديم على وظائف النيابة العامة تجدها داخل منظومة التوظيف جدارة الوظائف الإدارية 1442 وكافة الضوابط والشروط للدخول على الخدمة بمنصة جدارة للتوظيف، وهي خدمة مجانية تقدمها وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني، ومن الشروط الأساسية بأن تلك الوظائف مقصورة على المواطن أو المواطنة السعودية، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام، وحاصل على المؤهل الدراسي المطلوب.