الآن “new news” صرف المساعدة المقطوعة 1442 لعدد 11 ألف بمبلغ 149 مليون ريال برقم الطلب

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز “ثقفني” في المملكة السعودية، تم الإعلان اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 عن صرف المساعدة المقطوعة 1442 لعدد 11 ألف مستفيد، تم التحقق من أستحقاقهم للدعم وتم إيداع مبلغ الدعم في حساباتهم البنكية، وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبلغ المساعدة المقطوعة 149 مليون ريال سعودي، تم إيداعهم في حسابات المستفيدين اليوم ويمكنهم الدخول برقم الهوية الوطنية ورقم طلب التقديم، والاستعلام عن المبلغ المستحق لهم الآن.

رابط صرف المساعدة المقطوعة 1442

أعلن اليوم الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، بدأ صرف مبالغ الدعم التي خصصتها الحكومة السعودية لمستحقين الدعم في منظومة الضمان للمساعدة المقطوعة 1442، من خلال الدخول على الرابط برقم الهوية الوطنية ورقم الطلب ورمز التحقق الشخصي الموجود على الصورة الشخصية.

الدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل رقم الهوية الوطنية للمتقدم ورقم طلب التقديم على المساعدة. تسجيل رقم التحقق البشري الموجود على الصورة. الضغط على زر أستعلام عن النتيجة. سوف تظهر نتيجة طلب الدعم وتفاصيل الدعم المقدم.

أن يكون المتقدم للدعم سعودي الجنسية ومحدود الدخل.

أن يقدم طالب الدعم تفاصيل المرتب مختوم ومعتمد من جهة عمله.

أن يكون المستفيد أكبر من 35 عام للحصول على الدعم.

وجود البطاقة المدنية للمتقدم للمساعدة للتعرف والتحقق من هويته.

أن يكون راتب الأسرة المكونة من فردين أقل من 3000 ريال سعودي في الشهر.

يجب تقديم تصديق من البنك على الحساب الشخصي للمستحق والمتقدم للحصول على المساعدة.

أستعلام المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلبشروط أستحقاق المساعدة المقطوعة 1442رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المملكة تهدف إلي أن يعيش كل مواطنيها حياة كريمة وتبحث عن أصحاب الدخول الضعيفة لتقديم الدعم لهم، وتقدم برامج مختلفة للدعم منها حساب المواطن، والمساعدة المقطوعة، والعديد من البرامج وتضع شروط للاستحقاق لكي تضمن وصول الدعم للمستحقين الفعليين وتهدف المملكة لرفع الأعباء عن أصحاب الدخول المنخفضة طبقاً لرؤية المملكة 2030

رفع المعانات عن أصحاب الدخول المنخفضة من السعودين. تقديم الدعم لغير القادرين والذين لا يعملون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. برنامج المساعدة المقطوعة يعمل على تقديم دعم مالي مباشر لأصحاب الدخل الأقل من 3000 ريال للأسرة المكونة من فردين. القدرة على تحمل المواطنين أعباء عملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها المملكة حالياً.

أهداف الحكومة السعودية من تقديم المساعدة المقطوعة