موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442 برقم الطلب والفئات المستحقة

يتساءل كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد ومتى ينزل؟ رغبةً في معرفة الموعد المُحدد له لكي يحصلون عليه، وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه لبعض فئات المجتمع السعودي الغير قادرين على مواصلة الحياة في ظل الظروف الراهنة، مما دفعها تخصيص هذا الراتب لبعض الفئات التي تتوافر فيهم الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، لذا فإننا اليوم سوف نتطرق بالحديث عن المزيد من التفاصيل التي تخص راتب الضمان تابعونا.

متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي الجديد؟

الضمان الاجتماعي هو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه في بداية كل شهر هجري 1 جمادى الآخرة 1442 هجرياً الموافق 14 يناير 2021 ميلادياً كافة المستحقين له، حيث تسعى المملكة العربية السعودية لتقديم يد العون لكافة الأشخاص محدودي الدخول وغير قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية لهم وتخفيف كاهل الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة تفشي كوفيد 19 وتوقف حركة العمل والإنتاج.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي بالتأريخ الهجري 1 جمادى الآخرة 1442 هجرياً موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي بالتأريخ الميلادي 14 يناير 2021 ميلادياً

موعد صرف الضمان الاجتماعي 1442الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي بالمملكة

أعلنت وزارة العمل والموارد البشرية المملكة العربية السعودية عن الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وهم:

المرأة المُطلقة والأرملة التي غاب عنها زوجها ولم تتلقى أخبار عنه.

الأشخاص الغير قادرين على العمل سواء كانوا مرضى أو تمت إصابتهم بعجز نتيجة حادث مُعين وترتب على ذلك عدم قدرته على مواصلة العمل.

اليتامى الذين لا يمتلكون أي مصدر رزق ثابت.

المواطنين السعوديين ممن تجاوز سن التقاعد سواء كانوا رجال أو نساء.

كم راتب الضمان الاجتماعي؟

راتب الضمان هو مبلغ مالي يتم صرفه لكافة المستفيدين له شهرياً في المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث يتم الاعتماد على أموال الزكاة لصرف راتب الضمان لهم، وإليكم طريقة لمعرفة احتساب راتب الضمان وهي:

إذا كان المستفيد شخص فقد يصل راتبه من الضمان إلى 1000 ريال سعودي.

أما إذا كانت الأسرة المستحقة له شخصين فيصل راتبهم إلى 1285 ريال.

1570 ريال سعودي في حالة كون الأسرة ثلاث أفراد.

يصل راتب الضمان إلى 1855 إذا كانت الأسرة مكونة من أربعة أفراد.

راتب الضمان للأسرة المكونة من خمس أشخاص يبلغ راتبهم 2140 ريال سعودي.

إذا كانت الأسرة تتكون من ستة أفراد فيصل راتب الضمان لهم إلى 2420 ريال.

عدد أفراد الأسرة قيمة راتب الضمان الاجتماعي فرد 1 يكون راتب الضمان الاجتماعي حوالي 1000 ريال سعودي. فردين 1285 ريال سعودي. 3 أفراد 1570 ريال سعودي. 4 أفراد 1855 ريال سعودي. 5 أفراد 2140 ريال سعودي. 6 أفراد 2420 ريال سعودي.

جدول يوضح راتب الضمان الاجتماعي بالنسبة لعدد أفراد الأسرةالمستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الضمان الاجتماعي

بطاقة الضمان هي عبارة عن بطاقة ينبغي على كل مستفيد من الضمان القيام بعملها لكي يحصل على الدعم المُقدم من المملكة، ولكن يتطلب ذلك بعض المستندات المتمثلة فيما يلي:

صورة واحدة فقط من الهوية الخاصة بالشخص الوطنية.

ينبغي تقديم جميع المستندات المطلوبة من قبل الوزارة.

ضرورة استكمال نموذج الطلب لكي تحصل على بطاقة الضمان.

يلزم أن تُقدم ما يُثبت أنك من ذوي الدخول المحدودة.

خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

يُمكن لأي شخص مُستفيد من الضمان الاجتماعي أن يقوم بتحديث البيانات الخاصة به عندما تطلب الوزارة ذلك، ويمكنهم عن طريق اتباع الخطوات التالية وهي: