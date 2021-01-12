9.589 حالة.. إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة، فأن إجمالى عدد الإصابات تجاوز الـ491 ألف حالة، تعافى منهم 420 ألف حالة. وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3.704 حالات على مستوى البلاد بعد تسجيل 59 حالة، بينما هناك 1027 حالة خطرة و247 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى.

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