عبير موسى تعرض صورا تفضح مخالفة الإجراءات الاحترازية فى البرلمان التونسى

جدة - نرمين السيد - وأضافت موسى خلال مؤتمر صحفى: "المسألة مفضوحة وهناك عمليات فساد وعلى المواطن التونسى التصدى لها"، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى لا يطبق الإجراءات الاحترازية بمجلس النواب. واستعرضت عبير موسى، صور تفضح مخالفة الإجراءات الاحترازية فى البرلمان، مؤكدة أن ما يحدث ليس فى صالح المشهد السياسى التونسى.

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