إثيوبيا تتهم السودان بخرق حدودها وتدعو لمفاوضات لمعالجة الأزمة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتى، خلال مؤتمر صحفى: "نرصد تحركات من الجيش السودانى داخل العمق الإثيوبى"، موضحا أن "السودان استغل فراغا أمنيا على الحدود بسبب الحرب التى خاضها الجيش الإثيوبى فى إقليم تيجراى وتجاوز حدود البلاد".
وجدد مفتى تأكيد بلاده على "أهمية الحوار والتفاوض لحل القضايا الحدودية مع السودان"، مؤكدا أن "إثيوبيا ترى أن ما يفيد البلدين هو الجلوس لمناقشة قضايا الحدود".
وتابع: "إثيوبيا سعت لعدم تضخيم موضوع الحدود مع السودان وجعله قضية إقليمية باعتباره يمكن حله مع البلدين عبر الحوار لكن هذا الأمر له حدود".
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