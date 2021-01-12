الطاقة الذرية الإيرانية: لن نسمح لأحد بعرقلة صناعتنا النووية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندى، إن بلاده لن تسمح لأحد بعرقلة صناعتها النووية، مشيرا إلى إمكانية إنتاج 120 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% فى غضون عام.





وأضاف فى تصريحات محلية: لا ينبغى أن نسمح بأى عرقلة للصناعة النووية فى البلاد. وتابع "فى الصناعة النووية يجب أن تكون لنا محطاتنا النووية وأن ننتج الوقود اللازم لها بأنفسنا، وكذلك الأدوية المشعة التى تحتاجها البلاد". كما تابع: "ننتج الماء الثقيل لتغطية حاجتنا اللازمة وحتى التصدير إلى نحو 8 دول فى العالم".

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