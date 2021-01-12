إثيوبيا تهدد السودان: لا يجب أن يفسر صمتنا خوفا

وجهت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، اتهاما للسودان بخرق حدودها بعد أن رصدت بعض التحركات داخل المنطقة الحدودية، داعية لمفاوضات لمعالجة الأزمة.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، إن أديس أبابا تبنت التهدئة في الخلاف مع السودان وسعت لعدم تضخيم موضوع الحدود مع السودان وجعله قضية إقليمية باعتباره يمكن حله مع البلدين عبر الحوار لكن هذا الأمر له حدود.

وأضاف مفتي :"يجب ألا يعتبر صمتنا خوفا من جانب إثيوبيا".

وتابع أن السودان استغل فراغا أمنيا على الحدود بسبب الحرب التي خاضها الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي وتجاوز حدود البلاد.

ودعت الخارجية الإثيوبية إلى الحوار في قضية الحدود مع السودان بالرغم من رصد تحركات سودانية داخل الحدود الإثيوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر سودانية، بأن القوات المسلحة تقوم بتعزيز وجودها على الحدود بعد مقتل مدنيين على يد ميليشيا إثيوبية، قامت بالعملية الإجرامية، وفق ما أفادت به شبكة العربية.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصادر مطلعة أن الهجوم وقع أثناء عمليات حصاد الذرة بالشريط الحدودي، ما أدى إلى تدخل الجيش السوداني وتمشيط المنطقة وملاحقة القوات الإثيوبية.