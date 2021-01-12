أمريكا تسجل أكثر من 204 آلاف حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أبلغت الولايات المتحدة عن 204652 حالة إصابة جديدة بـكوفيد-19 و 1731 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في آخر 24 ساعة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.
وترفع الأرقام الأخيرة العدد الإجمالي على مستوى أمريكا إلى ما لا يقل عن 22613782 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ، بما في ذلك 376060 ألف حالة وفاة.
وعلى مدار الأيام السبعة الماضية على التوالي ، سجلت البلاد أكثر من 200000 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 كل يوم ، وفقًا لـجامعة جونز هوبكنز.
وعلى مدار الأسبوع الماضي ، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 وأكثر من 20 ألف حالة وفاة.
تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات أصيبت بالفيروس خارج أمريكا وعادت إليها.
وحول اللقاحات، فقد تم توزيع ما لا يقل عن 25،480،725 جرعة لقاح ، مع ما لا يقل عن 8،987،322 حقنة ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
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