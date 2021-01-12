أحلام اليقظة.. تركيا: نرى مستقبلنا في أوروبا ونرغب في بنائه

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن عزم أنقرة على إجراء بعض الإصلاحات مما يتطلب دعم الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال وزير الخارجية التركي: "نرى مستقبلنا في أوروبا ونرغب في بناء هذا المستقبل".

جدير بالذكر أنه بدأ العد التنازلي لاستئناف الاتصالات الاستكشافية بين اليونان وتركيا، حيث من المقرر عقد الجولة 61 في اسطنبول في 25 يناير الجاري، كما أُعلن مساء الاثنين.

فقد أعلنت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، أن تركيا واليونان ستستأنفان المحادثات حول الأعمال الاستكشافية بمنطقة شرق المتوسط، في 25 يناير الجاري بالعاصمة التركية اسطنبول.

وقالت الخارجية التركية، إنه تم استئناف المحادثات، بعد دعوة رسمية وجهتها أنقرة إلى أثينا لبدء المفاوضات حول الخلافات الحدودية بين الدولتين، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

في تصريحاته أمس، تحدث أوغلو عن محادثات "غير مشروطة" حول جميع القضايا التي تمت مناقشتها خلال 60 جولة من المحادثات التي عقدت حتى عام 2016، عندما تم تعليق الاتصالات.

وقال جاويش أوغلو إن أثينا "ليس لديها عذر" لعدم استئناف المحادثات.

وأعلنت كل من أنقرة وأثينا عن استعدادهما لاستئناف المحادثات التي تم تعليقها عام 2016، بعد 60 جولة من المحادثات خلال 14 عامًا.

جدير بالذكر أنه منذ أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا، على خلفية أنشطة التنقيب المخالفة للقانون في شرق البحر المتوسط، فقد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرارا وتكرارا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقة مع أمريكا والاتحاد الأوروبي.