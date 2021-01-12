عبير موسى تحذر: حركة النهضة الإخوانية تحاول الانقلاب على البرلمان التونسي

وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، عبير موسى، اليوم الثلاثاء، انتقادا لحركة النهضة الإخوانية في تونس، مؤكدة أنها تحاول الانقلاب على البرلمان التونسي.

وأكدت موسى في مؤتمر صحفي لها اليوم الثلاثاء، أن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لا يطبق الإجراءات الاحترازية بمجلس النواب.

وطالبت بعمل لجان البرلمان التونسي عن بعد لمواجهة كورونا.

وبعد تزايد الدعوات النيابية لعزله من منصبه وارتفاع درجة التذمّر من أدائه وممارساته على رأس المؤسسة التشريعية، ومن تفاقم تجاوزاته القانونية وخروقاته السياسية، بدأت كتلة الحزب الدستوري الحر، في جمع التوقيعات لإمضاء عريضة جديدة تستهدف سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

أعلنت رئيسة حزب الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب عبير موسي تقدمها بعريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي و نشرت النائبة بيانا لحزبها قالت فيه :" كتلة الحزب الدستوري الحر انطلقت في إمضاء عريضة جديدة في طلب سحب الثقة من رئيس المجلس و تهيب بكافة النواب الغيورين على وطنهم الانخراط في هذا المسار التصحيحي و تضافر الجهود للإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم الطلب و عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه ".

وأرجعت الكتلة ذلك إلى ما اعتبرته إصرار رئيس البرلمان طيلة أشغال مكتب المجلس اليوم على الإنقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب وفرض تمرير قراراته داخل المكتب باستعمال القوة والمغالبة وخرق النظام الداخلي بغاية التغوّل داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب.