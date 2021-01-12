المبعوث الأمريكي لدى سوريا يعلن استقالته من منصبه

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لدى سوريا، جويل ريبورن، اليوم، الثلاثاء، استقالته من منصبه؛ وذلك قبل أيام من انتهاء ولاية الإدارة الأمريكية الحالية.

ووفقا لموقع "أحوال" التركي المعارض، قالت المصادر إن رايبورن، الذي حل محل جيمس جيفريز في منصب المبعوث الأمريكي وكبير الدبلوماسيين للتحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر، ترك منصبه بسبب "الخلافات السياسية والأفراد" المتوقعة مع إدارة جو بايدن القادمة.

ومن غير الواضح كم من سياسة الرئيس دونالد ترامب التي نفذها جيفريز ثم رايبورن ستستمر في عهد بايدن.

وعيّن بايدن مؤخرًا بريت ماكجورك، أحد أسلاف رايبورن، في مجلس الأمن القومي كمنسق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستقال ماكجورك في ديسمبر 2018 بعد محاولة ترامب الأولى لمغادرة سوريا، وكان منتقدا متكررا لتركيا، التي تعارض دعم الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم إرهابيين.