أبوظبي تسمح للقادمين من قطر بالدخول دون إجراءات الحجر الصحي

اعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اعفاء القادمين من قطر من الخضوع للحجر الصحي والسماح لهم بدخول الإمارة الإماراتية مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي.

وأفادت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ان ذلك ادي الي زيادة عدد الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي ليرتفع عدد الدول والمناطق والأقاليم ضمن القائمة الخضراء من 16 إلى 17.

وتشمل القائمة حاليًا كلًا من السلطنة، الصين، الكويت، المملكة العربية السعودية، بروناي، تايبيه، تايلاند، جزيرة آيل أوف مان، جمهورية ساو تومي وبرينسيب، سانت كيتس ونيفيس، قطر، كاليدونيا الجديدة، ماكاو (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)، منغوليا، موريشيوس، نيوزيلندا وهونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وكانت أبوظبي اعتبارًا من 24 ديسمبر الماضي أعادت استقبال السيّاح الدوليين رسميًا وذلك بعد تحديث لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات المطبقة بما فيها إجراءات دخول الزوار الدوليين.

وذكرت الدائرة أن تحديث القائمة يتم بناء على تطورات انتشار فيروس «كوفيد19» عالميًا، موضحة أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها.