موجها شكره للملك سلمان .. مسؤول سعودي كبير يتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا

أعلنت الصفحة الرسمية للنيابة العامة السعودية عن تلقي ‏النائب العام في المملكة سعود المعجب الجرعة الأولى من لقاح كورونا صباح هذا اليوم.

وأوضحت الصفحة الرسمية للنيابة العامة السعودية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر أن "المعجب" عبر عن شكره العميق للقيادة الرشيدة لسرعة توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، معربا عن امله في انتهاء الجائحة قريبًا بفضل الله ثم بفضل الجهود المخلصة لوزارة الصحة بتوجيه من خادم الشريفين وولي عهده.

كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة الماضية ، قد تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

و تعليقا علي ذلك قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة- تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه على الوقاية من هذا الفيروس، وتأكيدا على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".

كما تقدم الربيعة بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن، منذ بداية الجائحة وحتى الآن