الإعدام شنقا والمؤبد.. أمن الدولة الأردنية تصدر أحكامها بحق المتهمين في قضية جرش

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكما بحق منفذي التفجير الإرهابي الذي طال عددا من السياح في مدينة جرش العام 2019.
وقضت المحكمة الاردنية في حكمها بمعاقبة المتهم الرئيسي في القضية بالإعدام شنقا، حيث قالت المحكمة : الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق منفذ العمل الارهابي الواقع على السياح في جرش عام 2019.
وبحسب وكالة الأنباء الاردنية "بترا" فقد اقرت محكمة أمن الدَّولة أيضا الحكم بالأشغال المؤبدة على المتهم الثاني في قضية الاعتداء على السياح في ذات القضية.
كما حكمت المحكمة الأردنية أيضا بالأشغال المؤقتة 7 سنوات على المتهم الثالث في قضية الاعتداء على السياح في جرش عام 2019.
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