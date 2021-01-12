حدث نادر.. شاهد تساقط الثلوج على مدينة سعودية وتحذيرات من الدفاع المدني

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي تحذيرا شديد اللهجة لجميع المواطنين والمقيمين حيث حذرت من التهاون في احتياطات السلامة في أثناء استخدام وسائل التدفئة نتيجة موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة هذه الأيام.
وناشدت الجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة سواءً عن طريق الحطب أو الفحم، مؤكدة أنه يجب إشعالها خارج الغرف وإدخالها بعد تحولها إلى جمر مع ترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث اختناق.
كما حذّرت من ترك المدفأة في وضع التشغيل في حالة النوم ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم خوفًا من العبث بها، وكذلك عدم إشعال النار داخل المخيمات بغرض التدفئة أو الطبخ وتخصيص أماكن آمنة لها.
وحثت المديرية العامة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.
يأتي ذلك فيما نشرت صحيفة سبق السعودية مقطع فيديو يظهر تساقط، الثلج على مركز بللسمر، الواقع على مسافة 110 كيلومترات إلى الشمال من مدينة أبها في المملكة السعودية، وذلك في حدث نادر وغير مسبوق.
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