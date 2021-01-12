الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب // 11 آلف مستفيد طالع التفاصيل الجديدة والأسماء

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء الموافق 2021/01/12 عن الخبر المنتظر منذ شهور، وهو نزول وإيداع دعم برنامج المساعدة المقطوعة والتي قالت أنه بمبلغ 149 مليون ريال سعودي وسوف يستفاد منه 11 ألف مستفيد من الدعم، ونشرت أسماء المستحقين والذين تم مراجعة طلباتهم بعناية والتحقق من أنهم يستحقون الدعم، بين ملايين الطلبات المقدمة من قبل مواطنين يرغبون في الحصول على دعم البرنامج.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

يمكن لجميع المتقدمين للحصول على دعم المساعدة المقطوعة الاستعلام عبر أتباع خطوات مبسطة عبر رابط وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية برقم الطلب ومعرفة هل أسمائهم من أل 11 ألف الذين تم إيداع المبالغ لهم أم لا عن طريق الخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل رقم الطلب المقدم للحصول على الدعم وأيضاً تسجيل رقم الهوية الوطنية للمتقدم. تسجيل رمز التحقق البشري الموجود على الصورة. الضغط على زر استعلام عن نتيجة الطلب.

أولاً أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المنخفض.

أن كان المتقدم يعمل في أي جهة عليه أحضار بيان تفصيلي بالراتب معتمد ومختوم من جهة العمل.

ضرورة وجود البطاقة المدنية للمتقدم للحصول على الدعم للتعرف على هويته.

أن يكون سن المتقدم للدعم 35 عام فأكثر.

أن لا يزيد راتب الأسرة المكونة عن 3000 ريال سعودي في الشهر.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442موقع وزارة التمية البشرية السعودية

تسعى الحكومة السعودية في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين السعوديين الأقل دخلاً وضمان أن يعيش المواطن السعودي حياة كريمة تليق به في هذا الإطار تقدم العديد من برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين ومنها برنامج حساب المواطن، وبرنامج المساعدة المقطوعة، وغيرها من البرامج وتضع الحكومة عدة شروط وضوابط لصرف المساعدات بهدف أن تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.