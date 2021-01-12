نتانياهو يتخلص من صورته مع ترامب على تويتر

أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم الثلاثاء، صورة تجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب كان يضعها في صدر حسابه على تويتر، في انفصال فيما يبدو عن حليف سياسي يواجه مساءلة محتملة.

وظلت صورة نتانياهو وهو يجلس بجانب ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض تحتل هذا الموقع الرفيع على حساب رئيس وزراء إسرائيل كعلامة على العلاقات الوطيدة بين الزعيم الإسرائيلي المحافظ والرئيس الجمهوري الذي يتمتع بشعبية في إسرائيل، بحسب ما ذكرت رويترز.

وتصدرت صورة أخرى لنتانياهو هو يحصل على لقاح فيروس كورونا صفحته على تويتر مع شعار "يا مواطني إسرائيل، سنعود إلى الحياة".

واحتفظ نتانياهو بصورته مع ترامب حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأميركية في نوفمبر أمام الديمقراطي جو بايدن.

ولم يُنشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتانياهو لإزالة صورة ترامب، قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأميركي المتوقع لبدء بحث مساءلة الرئيس للمرة الثانية بعد حادث اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن نتانياهو، الخميس، قوله إن اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس "عمل مشين" ويستحق الإدانة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا "لا يساورني شك في أن الديمقراطية الأميركية ستنتصر".