تعاملت قوات الطوارئ الكويتية مع حريق شب في إحدى مناطق البلاد، مشيرة إلى إن الأمر مدبر، وفق ما أوردت صحيفة القبس الكويتية.
قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أن حادث حريق إطارات إرحية الذي يجري التعامل معه حاليًا من خلال قوة الإطفاء العام هو حريق بفعل فاعل.
وأضاف، الأحمد خلال تواجده في موقع الحريق أن من يقوم بهذه الأفعال لا يعلم القيمة التي تخلفها مثل هذه الاعتداءات على البيئة، وعلى كمية الأموال المهدرة جراء هذه الأفعال.
ولفت إلى أن الحريق كان على أطراف المنطقة وليس في منتصفها حيث يجري التعامل معه من قبل قوة الأطفاء التي حضرت إلى الموقع سريعًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بفعل فاعل.. اندلاع حريق في إرحية بالكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.