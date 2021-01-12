أردوغان يسرق العرب.. ميليشيات مسلحة تنهب محلات السوريين وتحولها لمستودعات أسلحة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" سرقة عدد من العناصر المسلحة التابعة للميليشيات الإرهابية المحسوبة على النظام التركي لعدة محال تجارية بريف الحسكة وتحويلها إلى مستودعات أسلحة.

وقالت الوكالة السورية نقلا عن مصادرها إن مرتـزقة الاحتلال التركي استولوا على مدى الأيام الماضية على عدة محال تجارية في مدينة رأس العين بعد طرد مالكيها الأصليين تحت تهديد السلاح ونهب محتوياتها وحولوها إلى مستودعات للأسلحة والذخائر.

ونقلت الوكالة السورية عن مصادرها أن مثل هذه الممارسات الإجرامية تكررت في الآونة الأخيرة في مناطق عدة ولا سيما بريف رأس العين بالتعاون مع تجار أسلحة أتراك وبغطاء من قوات الاحتلال التركي بهدف طرد الأهالي من منازلهم ومحالهم التجارية وتهجيرهم خارج مدينتهم.

كما أشارت الوكالة إلى الميليشيات المسلحة التابعة للنظام التركي كانوا قد استولوا بقوة السلاح ومن خلال القصف المتكرر للأحياء السكنية في مدينة رأس العين على عشرات المنازل وطردوا أصحابها الأصليين منها قبل أن تقوم لاحقًا سلطات النظام التركي بنقل عشرات من أسر مرتزقتها عبر الحافلات من مناطق عدة وإسكانها في هذه المنازل.