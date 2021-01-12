إندونيسيا تعلن استعادة أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

استعادت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أحد الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة فوق بحر جاوة .

ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة نقلا عن تقارير تلفزيونية محلية، فإن الغواصين انتشلوا أحد مسجلي الصندوق الأسود الخاص بطائرة ركاب إندونيسية التي تحطمت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويشارك 3600 شخص على الأقل في عملية البحث اليوم الثلاثاء، بزيادة عن 2600 شخص انخرطوا في البحث خلال اليوم السابق.

كان رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا، سويرجانتو تجاهجونو، أعلن الأحد تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة سريويجايا إير المنكوبة بعد بحث استمر يومًا. وقال قائد الجيش هادي تجاهجانتو ، إن السلطات تأمل في انتشال الصندوقين قريبًا.

وغرقت الطائرة التابعة لشركة "سريويجايا إير" وهي من طراز بوينج 737 - 500، في البحر بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا يوم السبت.

ويمكن أن تساعد بيانات الصندوقين، المحققين على إلقاء الضوء على سبب الحادث.

وقال الناطق باسم الشرطة يسري يونس لقناة "ميترو" التلفزيونية: "تسلمنا هذا الصباح حقيبتين، إحداهما تحتوي متعلقات للركاب والأخرى تحتوي أشلاء جثث"، مشيرًا إلى أن الشرطة "تعمل على تحديد هويات" الضحايا.