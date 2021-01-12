قتل أطفال ونساء.. قلق سوري بسبب تنظيم داعش الإرهابي

عادت التوترات الأمنية مجددا في مدينة دير الزور السورية، بعد خروج القوات الروسية العسكرية الخاصة (الفاجنر).

وطبقا لوسائل الإعلام السورية، بدأت الأحداث المأساوية تتوالى بعد عودة الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي بالظهور مجددا وقيامها بممارسة عملياتها الإجرامية الإرهابية التي تجلت بإستهداف حافلة ركاب مدنية وقتل مايقارب من 37 مواطنا بريئا.

كما قامت بعمليات استفزاز وإبتزاز للأهالي في المدينة وقتلت مدنيين بينهم نساء وأطفال وقامت بعدة هجمات على مواقع تابعة للقوات الجيش السوري.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الأسبوع قام إرهابيو داعش بإستهداف موقع للدفاع الوطني السوري في المدينة وقتلت 7 أفراد.

ونتيجة للظروف الأمنية السيئة تأثر الوضع الإقتصادي بشكل كبير، وأصبحت لقمة العيش صعبة التأمين من قبل المدنيين في المدينة. وهذه إحدى سياسات داعش، حيث يقوم بتجويع المناطق التي يحظى بالسيطرة عليها، لكي يدفع الوضع الإقتصادي السيء الناشئ الشباب المدني بالإنتساب إلى صفوف التنظيم الارهابي.

وفي ذات السياق، نوهت وزيرة الدفاع الفرنسية وحذرت من تعافي تنظيم داعش في بعض المناطق السورية كدير الزور.

كما لم تسلم المدينة من ممارسات تنظيم قسد التابع والموالي للولايات المتحدة الاميركية. حيث يقوم عناصر قسد بعمليات مداهمة وخطف المواطنين بحجة انتسابهم لتنظيم داعش. وذلك لضمّهم فيما بعد الى صفوفهم أو تصفيتهم. كما ويقوم تنظيم قسد بتحريض السكان العرب على غيرهم لضمان إستمرار الفوضى وإنعدام الأمن في المدينة.

ويجب التنويه بأن تنظيم قسد ليس له قاعدة شعبية تُذكر في المدينة. كما نوّهت مصادر عديدة داخل دير الزور ومحيطها بأنه هناك حالة خشية وقلق من قبل السكان المحليين من مستقبل ومصير المدينة المجهول. فإن دير الزور التي اتصفت بالمدينة الآمنة والمنتعشة إقتصاديا بعد تحريرها من قبضة داعش وتواجد القوات الروسية الرادعة فيها، عادت اليها الفوضى، وتنامت فيها الأذرع الارهابية العديدة من داعش وقسد والأمريكان وغيرها من الذين يعيثون فسادًا وخرابًا.