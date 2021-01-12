تحذير خطير.. ميركل تلمح لاستمرار الإغلاق الصارم حتى إبريل القادم

حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، من أن البلاد لا تزال بحاجة إلى استمرار إجراءات الإغلاق الصارم حتى إبريل القادم.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مسؤولين شاركوا في اجتماع لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قولهم إن ميركل أكدت أن البلاد لا تزال بحاجة إلى "ثمانية إلى عشرة أسابيع من إجراءات الإغلاق الصارم".

وأضافوا نقلا عن ميركل: "إذا لم يكن الأمر كذلك فسيكون لدينا عشرة أضعاف عدد الحالات خلال عيد الفصح".

وجدير بالذكر أنه في 5 يناير ، أكدت ميركل أنها ستمدد الإغلاق حتى 31 يناير.

وعززت ألمانيا، أمس الاثنين، قيودها الخاصة والاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد Covid-19 اليوم الاثنين، والتي تشمل إغلاق المدارس لفترة أطول وتشديد قيود السفر.

بدأ لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد Covid-19، الذي تمت الموافقة على استخدامه من قبل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، في الوصول إلى ألمانيا أمس الاثنين، وفقًا لوزير الصحة في البلاد.

وسجلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لأحدث إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، فقد تم رصد 12,802 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقارنة بـ 12497 حالة تم تسجيلها بالأمس.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا منذ تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و933826 شخصا.

وأشارت البيانات، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بمقدار 891 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 41577 وفاة.