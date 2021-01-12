الشرطة الألمانية تفكك أكبر موقع تسوق إلكتروني عالمي في "الإنترنت المظلم"

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أحمد جودة - القاهرة - فككت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أكبر موقع تسوق إلكتروني عالمي في "الإنترنت المظلم"، حسبما ذكرت وسائل إعلامية.

صادرت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أسلحة في مداهمات مرتبطة بجماعة يمينية متطرفة حظرت مؤخرًا، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي.

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، اعتقال 12 شخصاً في إطار تحقيق بشأن خلية يمينية متطرفة يُشتبه بأنها خططت لهجمات ضد سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين.

وفي بيان، قال الادعاء الألماني العام: "أوقفت الشرطة ١٢ ألمانياً ينتمون لخلية يمينية متطرفة صغيرة، لاتهامهم بالتخطيط لاعتداءات ضد سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين".

وأضاف أن الخلية التي تم إنشاؤها في سبتمبر الماضي، كانت تهدف لهز نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا والإطاحة به في نهاية المطاف.