أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع برودة شديدة على معظم المحافظات

الأرصاد يتوقع برودة شديدة على معظم المحافظاتأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم الأجواء في المناطق الجبلية، الصحراوية والهضاب الداخلية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة مع احتمال تشكّل الصقيع الخفيف على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع.

وذكر أن الأجواء ستكون باردة على مرتفعات محافظات إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة، حضرموت، غرب الجوف وجنوب غرب مأرب، وعلى المناطق الصحراوية أثناء الليل والصباح الباكر.

وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من صدمات البرد الشديدة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز المزارعين ورعاة المواشي والنحالين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم من آثار موجة الصقيع والبرد الشديد.

وأشار إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم بلغت درجة واحدة في عمران، 2 في صنعاء وذمار، 5.1 في السدة، 7 في إب، 7.2 في عتق و 8 درجات في سيئون

