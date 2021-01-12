عاجل.. العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة

جدة - نرمين السيد - وكانت إندونيسيا أعلنت، السبت الماضى، فقدان الاتصال بطائرة للركاب، لتعلن بعد ساعات العثور على حطامها بعد إقلاعها من جاكرتا.

وقالت تقارير إندونيسية حينذاك، إنّ الطائرة التى اختفت بعد إقلاعها من جاكرتا كانت تحمل 62 راكباً بينهم عشرة أطفال.