جدة - نرمين السيد - وكانت إندونيسيا أعلنت، السبت الماضى، فقدان الاتصال بطائرة للركاب، لتعلن بعد ساعات العثور على حطامها بعد إقلاعها من جاكرتا.
وقالت تقارير إندونيسية حينذاك، إنّ الطائرة التى اختفت بعد إقلاعها من جاكرتا كانت تحمل 62 راكباً بينهم عشرة أطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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