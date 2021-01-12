الأردن.. الحكم بالإعدام على منفذ عملية الطعن فى جرش عام 2019

جدة - نرمين السيد - وكانت المحكمة وجهت تهم القيام بأعمال إرهابية والترويج لجماعات متطرفة ومحاولات الالتحاق بها، لثلاثة متهمين يحاكمون بقضية طعن سياح فى محافظة جرش.
كما وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية، تهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، للمتهمين بحادثة طعن 8 أشخاص.
يشار إلى أن مديرية الأمن العام، قالت فى نوفمبر 2019، إن 4 أردنيين، منهم ضابطا صف فى الأمن العام، ودليل سياحي، وسائق حافلة، إضافة إلى 4 سياح أجانب، منهم 3 من المكسيك، وسائحة سويسرية، أصيبوا فى حادث الاعتداء بالطعن فى محافظة جرش.
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