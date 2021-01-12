تراجع عن لغة التصعيد.. أردوغان يتودد لـ الاتحاد الأوروبي

تراجع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن لغة التصعيد والتحدي التي اعتاد عليها في الحديث عن المتوسط، حيث طالب بتحويلها لمنطقة تعاون.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال اردوغان، خلال كلمة له اليوم الثلاثاء، أنه من الواجب على أنقرة تحويل شرق المتوسط إلى منطقة تعاون بدلًا من الصراع على النفوذ.

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته في أن عام 2021 سيكون عام نجاح لعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن تركيا مستعدة لإعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها وفق رؤية طويلة الأمد.

وأضاف: "لقد بات من الواضح أن أي معادلة بمنطقة شرق البحر المتوسط لن تفض إلى سلام ما لم تكن تركيا فيها"، مشيرا إلى أن "حدود أوروبا والناتو الجنوبية تبدأ من تركيا"، على حد قوله. وتابع اردوغان قائلا: "نعارض كل محاولات حبسنا ضمن سواحلنا عبر خرائط لا تمت للحقيقة بصلة"

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعرب، اليوم الثلاثاء، عن عزم أنقرة على إجراء بعض الإصلاحات مما يتطلب دعم الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية التركي: "نرى مستقبلنا في أوروبا ونرغب في بناء هذا المستقبل".

وجدير بالذكر أنه قد بدأ العد التنازلي لاستئناف الاتصالات الاستكشافية بين اليونان وتركيا، حيث من المقرر عقد الجولة 61 في اسطنبول في 25 يناير الجاري، كما أُعلن مساء الاثنين.

وحول ليبيا، زعم اردوغان تدخل تركيا العسكري في طرابلس أوقف تقدم قائد الجيش الليبي حفتر وحمى حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مضيفا: "لن نتهاون أبدًا مع تنظيم داعش الإرهابي أو أي تنظيمات إرهابية أخرى".