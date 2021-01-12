غارات حربية على مواقع للحرس الثوري الإيراني بمدينة البوكمال السورية

شهدت منطقة البوكمال الواقعة بريف دير الزور الشرقي بسوريا، صباح اليوم الثلاثاء، انفجارات هائلة حيث تبين أنها ناجمة عن تنفيذ طائرات حربية 4 غارات على الأقل بحسب ماذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.

وذكر المرصد السوري بان الغارات استهدفت مقرات ومواقع للحرس الثوري الإيراني في بادية البوكمال، دون الافصاح عن حجم الخسائر البشرية والمادية حتي الآن.

وكانت قد تعرضت بالامس مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي ، ل 8 انفجارات عنيفة تزامنًا مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 7 يناير ، بأن طائرة مسيّرة دون طيار، استهدفت سيارة تابعة لميليشيا الحشد الشعبي العراقي، أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية، من أحد المعابر الحدودية مع العراق، الغير رسمية، قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية التي تقلهم، بالإضافة إلى جرح آخرين.