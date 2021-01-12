تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للقاء السيدة عهد البوسيعيدية حرم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بالطفلة العُمانية محاربة السرطان هند قبل أيام من وفاتها متأثرة بمرضها. وكانت حرم السلطان العماني قد حققت أمنية الطفلة هند البلوشية واستقبلتها في قصر البركة العامر في وقت سابق من الشهر الجاري. وودع أهالي شناص أمس الطفلة الصغيرة هند البلوشية التي وافتها المنية بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ونعاها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالسلطنة بحزن وتأثر بقصتها البطولية. وكانت السلطنة أمس احتفلت بالذكرى السنوية لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم للبلاد بعد رحيل السلطان قابوس بن سعيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقبلتها حرم السلطان بقصر البركة.. صورة لطفلة عمانية تثير الجدل على تويتر عقب وفاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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