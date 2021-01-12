توجيه عاجل من الصحة السعودية بشأن الشيشة

أصدرت وزارة الصحة السعودية، توجيها عاجلا بشأن الاستمرار في المنع الكامل للشيشة ومنتجات التبغ والنيكوتين المختلفة في جميع الأماكن العامة بالمملكة.

وجاء ذلك بعد تلقي وزارة الصحة السعودية واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خطابا من من منظمه الصحة العالمية، أشارت فيه إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعودة استخدام الشيشة في بعض الدول، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وشددت الصحة السعودية على ضرورة الاستمرار بالمنع، نظرا لأن السماح يعرض حياة الكثيرين للخطر، ويسبب ارتفاعا في معدلات خطورة الاصابة في حال حدوثها.

وكانت وزارة الصحة قد منعت بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى تقديم الشيشة والمعسل في الأماكن العامة كالمقاهي والفنادق وغيرها منذ مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها عند بداية جائحة كورونا.

وشهدت المملكة العربية السعودية، على مدار الأيام الماضية، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقد أفادت الصحة السعودية بتراجع الحالات النشطة في المملكة إلى ما دون الـ2000 لأول مرة منذ 9 أشهر.