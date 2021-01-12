شاهد| هيبي مقاطعة الرعب في الصين.. فرض حجر كامل على مدينة لانج فانج لمحاصرة كورونا

أعلنت السلطات الصينية عن فرض حجر صحي على مدينة لانج فانج بشكل كامل، بعد اكتشفت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الحكومة الصينية إنها أطلقت اختبار كشف فيروس كورونا بشكل شامل في لانج فانج، مشيرة إلى إن الحجر والاغلاق الشامل لسكان المدينة سيكون لمدة أسبوع كامل.

وذكرت الحكومة: "بدءا من اليوم الثلاثاء، سيبدأ اختبار PCR المجاني لجميع السكان في كافة أنحاء المدينة، وسيستمر الاختبار من 12 إلى 14 يناير".

وتعد لانج فانج ثالث مدينة في مقاطعة هيبي الصينية تفرض فيها إجراءات تقييدية هذا الأسبوع بسبب فيروس كورونا، حيث قالت صحيفة ذا بيزنيس تايمز الدولية ، إن الصين شددت تدابيرها الوقائية حول هيبي القريبة من بكين مثلما فعلت في ووهان سابقا، لمحاصرة الوباء.

وقررت الحكومة إغلاق المقاطعة، ومنع الدخول إليها والخروج منها ومضاعفة الاختبارات الصحية الجارية على السكان، وذلك بعد نقل أكثر من 20 ألف شخص ينتمون إلى 12 قرية في منطقة جاوتشينج، في شيجيازهوانج بشمال المقاطعة إلى مركز حجر صحي بعد ارتفاع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة، حيث ترى الحكومة إن الحجر المنزلي في البيوت يساعد على انتشار الفيروس.

ومنذ بداية انتشار الوباء في الصين، أصيب أكثر من 87 ألف شخص بفيروس كورونا ، وتوفي أكثر من 4.6 ألف شخص.