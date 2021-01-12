شاهد.. وزير الخارجية السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا اليوم حيث نشر صور له عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة أثناء تلقيه للجرعة.

وقال الوزير السعودي عبر صفحته علي تويتر: تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا نفع الله به، وجزى الله قيادتنا خيرًا لما تقوم به من جهود كبيرة لتوفير اللقاح وبشكل سريع وآمن للمواطن والمقيم.

وأضاف وزير الخارجية السعودي عبر تويتر قائلا : كما أود أن أعبر عن فخري واعتزازي بأبطال الصحة الذين يقومون بعملهم بكل تفاني و إتقان.

وكانت الصفحة الرسمية للنيابة العامة السعودية كشفت في وقت سابق اليوم عن تلقي ‏النائب العام في المملكة سعود المعجب الجرعة الأولى من لقاح كورونا صباح هذا اليوم.

وأوضحت الصفحة الرسمية للنيابة العامة السعودية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر أن "المعجب" عبر عن شكره العميق للقيادة الرشيدة لسرعة توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، ومؤملًا انتهاء الجائحة قريبًا بفضل الله ثم بفضل الجهود المخلصة لوزارة الصحة بتوجيه من خادم الشريفين وولي عهده