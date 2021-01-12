أخبار اليمن : اكتشاف إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

اكتشاف إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي
توصل العلماء الألمان من جامعة توبنغن إلى استنتاج مفاده بأن الفيروس التاجي لا يمكن أن يتكاثر في جسم الإنسان من دون إنزيم “غوانيلات كيناز” (GK1 ).
وأوضع العلماء نموذجا كمبيوتريا لتكاثر الفيروس التاجي، فاتضح أن الفيروس يجبر الخلية عند دخوله فيها على إنتاج بعض المواد التي تساعد في انتشار العدوى. أما إنزيم GK1 فيعتبر من أهمها. وبعد أن استطاع العلماء سحب الإنزيم من جسم الإنسان مؤقتا توقف فورا تكاثر الفيروس. وفقا لما أفادت صحيفة “مركور” الألمانية.
وحسب زعم العالم، أندرياس دريغر، فإن صحة الإنسان لا تتوقف بشكل مباشر على وجود إنزيم “غوانيلات” في جسمه. لذلك فمن الممكن وقف إنتاجه مؤقتا.*وكالات
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