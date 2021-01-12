عاجل.. غارات تستهدف مواقع للحرس الثورى الإيرانى فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال المرصد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن الغارات فى البوكمال استهدفت مواقع تحت سيطرة إيرانية كاملة، مشيرا إلى أنها وقعت بعد دخول صواريخ من العراق إلى سوريا.

وكان المرصد السورى قد أعلن – فى وقت سابق – عن مقتل 14 مسلحا موليا لإيران، جراء ضربات جوية استهدفت مواقعهم فى شرق سوريا، وأوضح المرصد أن الطائرات الحربية التى يرجح أنها "إسرائيلية شنت أكثر من 10 غارات على مواقع المليشيات الموالية لإيران فى ريف مدينة البوكمال المحاذية للحدود العراقية فى ريف دير الزور الشرقى".