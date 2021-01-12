وزارة الدفاع الإسرائيلية توافق على خطوات أولية تسمح بالبناء في ”المنطقة C”...

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن موافقتها على "عدد من الخطوات الأولية" لمشاريع بناء فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إيعاز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية.

وتصاريح البناء الجديدة متعلقة بمئات المباني الفلسطينية في المنطقة "C"، التي تشكل حوالي 60% من الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.

كما أشار مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ليلة أمس الاثنين، إلى الموافقة على تقديم مخططات لتوسيع قرية الولجة في جنوب الضفة الغربية، وتوسيع قرية حزما خارج القدس، والمصادقة على مخططات لإقامة فندق في منطقة بيت لحم، وجلسة استماع بشأن تقديم مخططات لفندق في بيت جالا، وجلسة استماع بشأن موافقة بإثر رجعي على مبان زراعية في منطقة الفارعة بشمال الضفة الغربية.