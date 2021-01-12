خلال يوم.. الكويت تسجل 494 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بالإضافة الي تسجيل حالة وفاة واحدة.

كما أشارت الوزارة الكويتية في تقرير لها اليوم أيضا عن تسجيل 202 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 149575.

وأفادت الوزارة بأنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

وكانت صحيفة القبس الكويتية في وقت سابق قد اشارت الي انه تم تطعيم 12 ألف مواطن ومقيم من إجمالي السكان البالغ نحو 4.8 ملايين نسمة أي ما يعادل 0.25 %، وهي نسبة لا تذكر مقارنة بالأرقام العالمية.