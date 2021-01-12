الإمارات ضمن أكبر 10 دول في العالم تطعيمًا لسكانها ضد كورونا

نشرت شبكة بلومبيرج الأمريكية ترتيبًا جديدًا للدول العشر الأولى من حيث عدد التطعيمات ضد كورونا في العالم، حيث جاء صمن الترتيب دولة عربية.

شملت القائمة الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والإمارات وروسيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وكندا.

و سجلت النسبة الأكبر من الذين تلقوا التطعيم في دولة الإمارات العربية، وإسرائيل، نسبة لعدد السكان.

أظهر هذا التصنيف تساوي عدد المطعمين في الولايات المتجدة والصين اللتين حلتا في المرتبة الأولى والثانية بعدد 9 ملايين شخص تلقوا التطعيم.

وحلت الإمارات في المرتبة الخامسة بالنسبة للأعداد المجردة مقارنة بدول العالم الأخرى في الترتيب.

وتقوم دول العالم بالتطعيم بلقاحات فايزر وأكسفورد وموديرنا وسبوتنيك في وسينوفارم.

ويقول العلماء إن السلالة البريطانية من فيروس كورونا أو كوفيد-20، تجدي معها اللقاحات نفعًا.