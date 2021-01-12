أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في سلطنة عمان قرارا بالعودة التدريجية لطلبة المدارس بنظام التعليم المدمج بدءا من يوم الأحد الموافق ١٧ من يناير ٢٠٢١.
وذكرت صحيفة الرؤية العمانية ان العودة ستكون وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم.
وكانت وزارة الصحة العمانية ، اليوم الثلاثاء، اعلنت عن عدم تسجيل أي وفيات جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليبقى العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض بالسلطنة عند ( 1508) وفاة.
وسجَّلت الوزارة ( 164) إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكُلِّي للحالات المُسجَّلة في السلطنة إلى ( 130944) حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء ( 123187) حالة، بنسبة شفاء 94.1%
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بداية من الأحد.. دولة عربية تفتح المدارس من جديد أمام الطلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.