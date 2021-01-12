بداية من الأحد.. دولة عربية تفتح المدارس من جديد أمام الطلاب

أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في سلطنة عمان قرارا بالعودة التدريجية لطلبة المدارس بنظام التعليم المدمج بدءا من يوم الأحد الموافق ١٧ من يناير ٢٠٢١.

وذكرت صحيفة الرؤية العمانية ان العودة ستكون وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة الصحة العمانية ، اليوم الثلاثاء، اعلنت عن عدم تسجيل أي وفيات جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليبقى العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض بالسلطنة عند ( 1508) وفاة.

وسجَّلت الوزارة ( 164) إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكُلِّي للحالات المُسجَّلة في السلطنة إلى ( 130944) حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء ( 123187) حالة، بنسبة شفاء 94.1%