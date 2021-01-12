إسرائيل تتجاوز النصف مليون إصابة بـ كورونا

تخطت أعداد المصابين في إسرائيل النصف مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الوباء فيها.
وشخصت حكومة الاحتلال خلال يوم، 7570 حالة إصابة جديدة.
وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 504269 حالة، بينها 3704 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.
ويبلغ حاليا عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من فيروس كورونا في إسرائيل 74639.
وحصل على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن 1854055 إسرائيليا.
وتلقى رئيس الوزراء العبري بنيامين نتنياهو الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وشدد على حرصه في إن يتم تطعيم كل الإسرائيليين في غضون شهرين.
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