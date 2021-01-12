ولي عهد أبو ظبي: نجحنا في تقديم أكثر من مليون و275 ألف جرعة لقاح للمواطنين

أشاد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي، بدور الجيش الابيض في دولة الامارات في السيطر علي فيروس كورونا من الانتشار .

وغرد محمد بن زايد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا في تقديم أكثر من مليون و 275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة .. وتابع :وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد كورونا، نشكر القائمين عليها ونقدر جهودهم، بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعًا ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله.

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