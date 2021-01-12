قرارات جديدة للتعليم في سلطنة عمان

دشنت الحكومة العُمانية اليوم، الثلاثاء، ممثلة في وزارتي العمل والتربية والتعليم، برنامجًا للتأهيل التربوي يهدف إلى إعداد أكثر من 1000 منتسب سنويًا من الخريجين العُمانيين لرفد قطاع التعليم في السلطنة بكوادر محلية ذات كفاءات عالية.

ويأتي هذا البرنامج فـي إطـار الـتعاون المشـترك بـین الـقطاعين الـحكومـي والـخاص، للإسهام فـي تـحقیق الرؤیـة المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040"، الـتي انطلقت مطلع العام الجاري وتستمر لمدة 20 عامًا، وتسعى إلى تـعزیـز قـطاع الـتعلیم فـي عُمان للوصول به إلى الريادة العالمية.

وأكد القائمون على البرنامج الجديد، أن الـتعلیم هو المحـرك الأسـاسي فـي تـطور الـمجتمعات، ولا یـمكن أن يسهم هذا القطاع فـي نـمو الـمجتمعات مـا لـم یـتمتع طـاقـم الـمعلمین بالكفاءة الـعالـیة، وقالوا إن تـصمیم الـتمویـل الـدراسـي جاء لـیلبي احـتیاجات الـراغـبین فـي إكـمال دراسـتهم، وأن الـبرنـامـج يضم خـریـجین مـن أكـثر مـن 12 تـخصصًا تم تحديدها وفقًا لاحتیاجات قطاع التعلیم العُماني.