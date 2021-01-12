دشنت الحكومة العُمانية اليوم، الثلاثاء، ممثلة في وزارتي العمل والتربية والتعليم، برنامجًا للتأهيل التربوي يهدف إلى إعداد أكثر من 1000 منتسب سنويًا من الخريجين العُمانيين لرفد قطاع التعليم في السلطنة بكوادر محلية ذات كفاءات عالية.
ويأتي هذا البرنامج فـي إطـار الـتعاون المشـترك بـین الـقطاعين الـحكومـي والـخاص، للإسهام فـي تـحقیق الرؤیـة المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040"، الـتي انطلقت مطلع العام الجاري وتستمر لمدة 20 عامًا، وتسعى إلى تـعزیـز قـطاع الـتعلیم فـي عُمان للوصول به إلى الريادة العالمية.
وأكد القائمون على البرنامج الجديد، أن الـتعلیم هو المحـرك الأسـاسي فـي تـطور الـمجتمعات، ولا یـمكن أن يسهم هذا القطاع فـي نـمو الـمجتمعات مـا لـم یـتمتع طـاقـم الـمعلمین بالكفاءة الـعالـیة، وقالوا إن تـصمیم الـتمویـل الـدراسـي جاء لـیلبي احـتیاجات الـراغـبین فـي إكـمال دراسـتهم، وأن الـبرنـامـج يضم خـریـجین مـن أكـثر مـن 12 تـخصصًا تم تحديدها وفقًا لاحتیاجات قطاع التعلیم العُماني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرارات جديدة للتعليم في سلطنة عمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.