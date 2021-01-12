تصعيد تركي جديد.. هبوط 3 طائرات شحن عسكرية في قاعدة الوطية الليبية

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة شحن عسكري تركية من طراز A400 هبطت في قاعدة عقبة بن نافع "الوطية"، قادمة من قاعدة في أنقرة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هذه الطائرة هي الثالثة منذ صباح اليوم.

في سياق متصل، رأى طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، أن ما أرسلته وما زالت ترسله تركيا إلى قوات حكومة الوفاق من سلاح وذخيرة هو بدرجة من الضخامة بحيث يصعب معها التصديق بأنه قد تم استخدامه خلال الفترة الماضية.

وقال الميهوب، في تصريحه لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه لا يستبعد أن يكون جزءا من هذا السلاح قد انتقل بالفعل لجماعات إرهابية، تنشط في دول الجوار الأفريقي المعروفة بكونها مواقع نفوذ تقليدي لفرنسا.

وقبل قليل، زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تدخل تركيا العسكري في طرابلس أوقف تقدم قائد الجيش الليبي حفتر وحمى حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مضيفا: "لن نتهاون أبدًا مع تنظيم داعش الإرهابي أو أي تنظيمات إرهابية أخرى".

وخلال الفترة الأخيرة، زادت تركيا من تحركات وانتهاكاتها في ليبيا وأرسلت العديد من طائرات الشحن العسكرية تقل بطاريات صواريخ ومنظمات رادار ثلاثي الأبعاد ستخدم لعمليات الدفاع الجوي المنخفضة والمتوسطة المدى.

لا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُرصد فيها هذا النوع من الأسلحة التركية في ليبيا، حيث سبق وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرتل مسلح يحمل ذات النوع من الأسلحة.