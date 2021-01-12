زيادة قياسية لإصابات كورونا في تونس
أعلنت تونس أمس الاثنين تسجيل 3074 إصابة جديدة بفيروس كورونا في زيادة قياسية منذ ظهور الوباء، في حين وصلت وحدات العناية الفائقة في معظم المستشفيات العامة إلى أقصى طاقتها الاستيعابية.
وتتزايد حالات الإصابة بالفيروس بسرعة في تونس، التي تمكنت من احتواء الفيروس العام الماضي. ووصل إجمالي الإصابات حاليا إلى 162350 في حين بلغ إجمالي الوفيات 5284.
وقال مسؤولون إن الوضع الصحي حرج للغاية وإن كل الخيارات مفتوحة.
وسوف يجتمع مسؤولو السلطات الصحية اليوم الثلاثاء لإقرار مزيد من الإجراءات لمواجهة الوباء.
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد لإجراءات عزل جزئية في المناطق التي تشهد تزايدا سريعا في الإصابات.
كانت تونس قد حظرت السفر بين مناطق البلاد ومددت حظر التجول في أكتوبر في إطار المحاولات المبذولة لاحتواء الزيادة في حالات كوفيد-19.
(رويترز)
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