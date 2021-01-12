ميركل: نحتاج من 8 إلى 10 أسابيع من إجراءات الإغلاق لاحتواء كورونا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن تعداد الإصابات فى ألمانيا منذ بداية الوباء -طبقا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية- بلغ مليونا و933 ألفا و826 إصابة، كما بلغ العدد الإجمالى للوفيات 41 ألفا و577، فيما تعافى مليون و570 ألفا من الوباء.

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